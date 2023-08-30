Родственники солдат ВСУ вышли на Майдан с требованием к Зеленскому

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Множество людей собралось в центре Киева на акцию протеста. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash, подавляющее большинство участников манифестации — женщины. Они держат в руках плакаты с требованиями к президенту Владимиру Зеленскому о возвращении солдат с передовой, а некоторых — из плена.

Акцию на Майдане организовали родственники украинских военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий с первых дней СВО. При этом украинские власти протест игнорируют.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска столкнулись с трудностями на Артемовском и Краснолиманском направлениях в ДНР, а также под Купянском в Харьковской области. По его словам, вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои, при этом российские войска осуществляют перегруппировку, а также подтягивают дополнительные силы.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ понесли серьезные потери в районе Купянска, бросив все силы на безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Он полагает, что украинское командование действует вразрез с рекомендациями западных военных инструкторов.