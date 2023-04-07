Родственники отправленных «мясом» в Артемовск украинцев вышли протестовать «Страна.ua»: родные обманом отправленных в Артемовск тероборонцев вышли на митинг в Харькове

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Родственники украинских бойцов территориальной обороны вышли на акцию протеста в Харькове, заявив, что их близких обманным путем отправили в Артемовск, где они понесли большие потери, сообщило украинское издание «Страна.ua». Сестра одного из погибших рассказала, что тероборонцев обманом завезли в Артемовск, где их посылают в бой «с ножами на танки» и угрожают тюрьмой. Митингующие намерены обратиться с жалобами в прокуратуру и штаб.

Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? Нет ни боевых офицеров, ни укомплектования. Нет офицеров, которые пошли бы с ними в этот бой. <...> Угрожают тюрьмой, всем чем можно, морально истощают. <...> Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают, — сказала сестра погибшего бойца.

Женщина рассказала, что ее брат погиб, потому что его не эвакуировали после ранения, хотя сослуживцы сразу же запросили помощь.

Бойцы этого батальона недавно записали видеообращение, в котором раскритиковали командование, заявив, что их подразделение решили «утилизировать и уничтожить» и «мясом» отправили в Артемовск без должной подготовки, информации, оружия и коммуникации.

Ранее военный ВСУ рассказал, что украинские подразделения начинают уходить из Артемовска. По его словам, командование делает все верно, потому что возникла опасность оказаться в «котле».