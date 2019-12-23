https://static.news.ru/photo/732fdf54-2621-11ea-b61a-fa163e074e61_660.jpg Герцог Эдинбургский Филипп Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Родственники британского принца Гарри призвали его прервать шестинедельный визит в Канаду и вернуться на родину вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи, потому что это Рождество может стать «последним семейным». 98-летний дед принца герцог Эдинбургский Филипп провёл четвёртую ночь в лондонской больнице в рамках плановой госпитализации.

Даже до того как герцог заболел, многие не могли понять, почему Гарри и Меган пропустят Рождество, которое может стать одним из последних семейных праздников с королевой и Филиппом. Они имеют полное право на надлежащий отдых и частную жизнь, но у них было шесть недель каникул, — поделился один из членов королевской семьи с другом.

Harry and Meghan urged to return to UK as Philip spends fourth night in hospital https://t.co/KZGJDfGG87 — The Sun (@TheSun) December 23, 2019

Есть ощущение, что они невнимательны и эгоистичны, учитывая возраст королевы и Филиппа. Они действительно должны подумать о возвращении, — цитирует The Sun родственника принца Гарри.

Внук Елизаветы II на некоторое время стал Санта-Клаусом и записал для детей-сирот погибших британских военнослужащих специальное видеообращение, в котором подчеркнул, что подвиги их родителей и они сами никогда не будут забыты.

Как писал NEWS.ru, герцог и герцогиня Сассекские из-за поездки в Канаду пропустили устраиваемый королевой Елизаветой II традиционный приём дипломатического корпуса. Впервые принц Гарри и Меган Маркл нарушат традицию, согласно которой все Виндзоры встречают Рождество в поместье Сандрингем и следуют чёткому протоколу.