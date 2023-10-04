Родившимся в 2009 году британцам навсегда запретят покупать сигареты Великобритания примет закон о запрете продажи сигарет родившимся после 2009 года

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Правительство Великобритании планирует принять закон, согласно которому граждане, рожденные в 2009 году и позднее, никогда не смогут купить сигареты на территории страны. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что подобные законы будут вводиться ежегодно. Таким образом власти рассчитывают сократить смертность от рака, передает ТАСС.

В будущем мы будем повышать возраст курения на один год ежегодно. Это означает, что подросткам, которым сегодня 14 лет, никогда не смогут легально продать сигареты, — отметил Сунак.

Премьер указал, что после повышения возраста курения до 18 лет, распространенность пагубной привычки в этой возрастной категории сократилась на 30%. Несмотря на положительные последствия, не все члены Консервативной партии поддерживают решение правительства, добавил он.

Голосование в парламенте будет свободным, как это было ранее в случае с курением в общественных местах и повышением возраста курения до 18 лет, — сообщил Сунак.

Ранее стало известно, что во Франции могут ввести запрет на продажу одноразовых электронных сигарет puff. Премьер-министр Элизабет Борн отметила, что подобные устройства формируют привычку курения у молодежи, которая потом переходит на табак.