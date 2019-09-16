https://static.news.ru/photo/b513ac02-d851-11e9-9454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fototre/Global Look Press

Британский певец Род Стюарт признался, что после трёх лет борьбы сумел победить рак предстательной железы. Опухоль у музыканта была обнаружена в 2016 году во время обычного планового обследования.

Исполнитель отметил, что лечение стало успешным во многом благодаря тому, что болезнь была диагностирована на ранней стадии, пишет The Mirror .

Sir Rod Stewart reveals victory over cancer after secret three-year struggle. https://t.co/70FI2Hc1Bk — Ted Gioia (@tedgioia) September 15, 2019

О заболевании Стюарт рассказал осенью 2018 года, решив, что его опыт может помочь спасти жизни других мужчин.

Ранее о победе над раком рассказал бывший футболист «Валенсии» и «Ливерпуля» Хосе Энрике. Опухоль головного мозга у экс-спортсмена была выявлена в мае 2018 года, писал News.ru.