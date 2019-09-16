Фото: Fototre/Global Look Press

Британский певец Род Стюарт признался, что после трёх лет борьбы сумел победить рак предстательной железы. Опухоль у музыканта была обнаружена в 2016 году во время обычного планового обследования.

Исполнитель отметил, что лечение стало успешным во многом благодаря тому, что болезнь была диагностирована на ранней стадии, пишет The Mirror

О заболевании Стюарт рассказал осенью 2018 года, решив, что его опыт может помочь спасти жизни других мужчин. 

Ранее о победе над раком рассказал бывший футболист «Валенсии» и «Ливерпуля» Хосе Энрике. Опухоль головного мозга у экс-спортсмена была выявлена в мае 2018 года, писал News.ru.

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