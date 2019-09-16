Британский певец Род Стюарт признался, что после трёх лет борьбы сумел победить рак предстательной железы. Опухоль у музыканта была обнаружена в 2016 году во время обычного планового обследования.
Исполнитель отметил, что лечение стало успешным во многом благодаря тому, что болезнь была диагностирована на ранней стадии, пишет
Sir Rod Stewart reveals victory over cancer after secret three-year struggle.— Ted Gioia (@tedgioia)
https://t.co/70FI2Hc1Bk September 15, 2019
О заболевании Стюарт рассказал осенью 2018 года, решив, что его опыт может помочь спасти жизни других мужчин.
Ранее о победе над раком рассказал бывший футболист «Валенсии» и «Ливерпуля» Хосе Энрике. Опухоль головного мозга у экс-спортсмена была выявлена в мае 2018 года, писал News.ru.