«Рискованный подход»: в Чехии осудили позицию Венгрии по санкциям против РФ Чешский министр заявил, что премьер Венгрии Орбан подрывает единство ЕС

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Микулаш Бек

Упрямая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении санкций против России подрывает единство ЕС и ослабляет позиции блока на мировой арене, заявил чешский министр по европейским делам Микулаш Бек, передает Bloomberg. По его словам, премьер Венгрии «противостоял» попыткам блока принять шестой пакет санкций ЕС и подобный подход привел к «изоляции» страны среди западных государств.

В отличие от случая с Польшей, существует явная перемена к худшему в позиции [Будапешта] по отношению к блоку, и это осознанный выбор правительства Венгрии. <...> Это очень рискованный подход, — заявил чешский министр.

Европейские страны более трех недель не могли согласовать шестой пакет санкций против России, в который, согласно мнению Еврокомиссии, должно было войти и нефтяное эмбарго. Против его введения выступала Венгрия при поддержке ряда других стран. По их мнению, ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался от санкций против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. Такое решение было принято из-за категоричной позиции Венгрии, которая требовала исключить главу Русской православной церкви (РПЦ) из перечня санкций.