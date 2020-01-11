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Чешский лидер Милош Земан потребовал оставить на своём месте памятник Коневу. По мнению президента, власовцы и вовсе не залужили никакого монумента в городе. Так он прокомментировал инициативу властей пражского микрорайона Ржепорыйе.

Я считаю, что памятник маршалу Коневу не должен переноситься с места на место, и что в Чехии не нужен памятник власовцам. Недавно двое журналистов обратили мое внимание на то, что...