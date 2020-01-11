В рамках борьбы с «овертуризмом» у популярных достопримечательностей в Риме запретили продавать сувениры. Об этом сообщает газета Express.
Власти Рима пошли ещё на одну радикальную меру, пытаясь бороться с массовым туризмом. Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом, — пишет издание.
Как ранее писал NEWS.ru, более 10 тонн песка, гальки и ракушек конфисковано за год в трёх аэропортах Сардинии. Вывозить их с пляжей запрещено, однако туристов не останавливает даже угроза штрафа.
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