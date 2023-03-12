Рим открестился от обсуждения Западом отправки Киеву войск Глава МИД Италии: отправка Западом войск на Украину никогда не обсуждалась

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Антонио Таяни

Отправка Западом войск на Украину никогда не обсуждалась, заявил в эфире Radio 24 вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В качестве примера он привел встречу G7 с участием генсека США Энтони Блинкеном, на которой этот вопрос, по его словам, также не поднимался.

Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча Группы семи с участием Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась, — сказал Таяни.

Таким образом он прокомментировал заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Запад уже очень близок к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину. Ранее он указал на то, что европейские лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что ВСУ ждут поставок западного оружия, чтобы начать наступление «не с пустыми руками». По ее словам, планирование этой операции уже началось.

8 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта. По его словам, до конца года ряды ВСУ пополнят еще 30 тысяч бойцов, прошедших обучение на Западе.