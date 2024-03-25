Рига призвала Европу повысить оборонные траты и ввести воинскую повинность Президент Латвии: Европе нужно вернуть оборонные расходы времен холодной войны

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Европе нужно вернуть оборонные траты на уровень времен холодной войны и обсудить введение обязательной воинской службы, сообщил Financical Times президент Латвии Эдгар Ринкевичс. По его словам, оборонные траты должны достичь 3% ВВП.

Что касается большинства союзников по НАТО, мы должны быть честными: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны. И для многих это было более 2 процентов, — заявил Ринкевичс.

Президент Латвии считает, что в Европе необходимо обсуждать вопрос о воинской повинности. Это помогло бы создать боеспособные резервные силы, чтобы сдерживать Россию, считает он. Но он признал, что воевать никто не хочет, а командиры предпочитают иметь под началом полностью профессиональные силы, поэтому решение может быть непопулярным.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны НАТО готовятся перейти на военные рельсы. Он добавил, что с начала спецоперации России государства в составе Североатлантического альянса значительно нарастили инвестиции в сфере обороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг до этого отмечал, что Североатлантический альянс должен усиливать системы противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу для военно-политического блока.