Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине Минобороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине, но не участие в боях

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Подразделения Национальных вооруженных сил Латвии

Министерство обороны Латвии в комментариях для агентства LETA подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что они не участвуют в боевых действиях.

Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.

Ранее в СМИ появились сообщения из предполагаемых секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп спецназа из США и некоторых европейских стран, включая 17 военных из Латвии.

В разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что спецназовцы НАТО не идут в атаку против ВС РФ напрямую, большинство из них обслуживает украинскую технику. При этом он отметил, что есть отдельные натовские бойцы, которые приехали на Украину за адреналином и деньгами и могут быть среди участников боевых действий.

Информацию из документов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что Россия знала о военных из НАТО на Украине еще до утечки секретных данных. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно.