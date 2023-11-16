Риелтор объяснила, почему россияне массово скупают жилье в Испании Риелтор Перескопова: россияне скупают жилье в Испании для вида на жительство

Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Россияне всегда активно покупали недвижимость в Испании, поскольку это одна из тех стран, где проще всего получить вид на жительство, рассказала NEWS.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескопова. По ее словам, Испания привлекает граждан РФ своим прекрасным климатом, доброжелательной атмосферой, удобством и комфортом.

С начала СВО многие россияне уехали в разные страны. В Испании прекрасный климат, доброжелательная атмосфера к россиянам. Россиянам там удобно и комфортно как с точки зрения экономической ситуации, так и в бытовых вопросах, в менталитете. В плане юридических моментов Испания — одна из тех стран, где проще всего купить недвижимость, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство и гражданство, — сказала Перескопова.

Риелтор подчеркнула, что в странах Евросоюза можно найти разное по стоимости жилье и цена за квадратный метр в Испании не ниже, чем в других европейских странах. Однако в Испании много прибрежной недвижимости, и каждый человек хотел бы иметь квартиру с видом на море, а этот вопрос решается просто.

Ранее в РБК сообщали, что россияне поставили десятилетний рекорд по купле-продаже недвижимости в Испании. В январе — июне 2023 года россияне совершили 2137 сделок с испанской недвижимостью, похожие цифры не фиксировались с начала 2014 года. Средняя цена квадратного метра при этом выросла на 15,2% за год и составила €2293.