РИА Новости: в Мелитополе прогремели пять взрывов

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

В Мелитополе прогремели пять взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что взрывы раздались после 17:00 по мск в районе кинотеатра «Победа», к северу от центра города.

В Мелитополе пять взрывов, — передает корреспондент агентства.

Ранее 29 августа очевидцы сообщили о попадании в Ингульский мост в Николаеве. В Сети появилось видео, на котором снаряд попадает под мост и машины в спешке покидают дорожное полотно путепровода.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо, была пробита при обстреле ВСУ.

Глава ВГА Энергодара Александр Волга также отметил, украинская сторона обстреляла Энергодар. На этот раз удары пришлись по дачному сектору. Все службы города в боевой готовности, очаги возгораний локализованы, добавил он.