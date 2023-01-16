РИА Новости: житель села Опытное рассказал о мародерстве ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские войска занимались мародерством в селе Опытное Артемовского района, рассказал РИА Новости местный житель. По его словам, на городской почте образовывались многочасовые очереди из желающих отправить трофеи, а по квартирам ходили люди, которые предлагали купить награбленные вещи, в том числе шуруповерты, электрические лобзики, перфораторы и системные диски компьютеров.

Очень много мародерки было, когда еще почта у нас работала, город нормально функционировал. Кованые ворота по почте отправляли, холодильники, стиральные машины, плазмы — да весь город это видел, но кому ты что скажешь, — заявил мужчина.

Ранее житель села Курдюмовка в ДНР Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинской армии, заявил, что иностранные чернокожие наемники занимались в населенном пункте мародерством. По его словам, они крали у местных жителей мотоциклы и велосипеды и ездили на них по селу.

Также источник в российских силовых структурах сообщил, что украинский военный из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял двух гражданских в Артемовске (Бахмут). Местные жители сняли момент преступления на видео: как сообщается, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. В ответ один из солдат открыл огонь по гражданским, получив на это разрешение у командиров.