РИА Новости: ВС РФ ударили по батальону ВСУ в Николаевской области

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС России около полуночи нанесли удар в районе поселка Весняное, находящегося на противоположном от Николаева берегу реки Южный Буг. По его сведениям, там располагался батальон Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру, — сказал Лебедев.

Самые боеспособные и лучшие части Вооруженных сил Украины ни разу не были на фронте — в зоне спецоперации России, высказался ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что этот достаточно многочисленный комплекс стоит во Львове и Киеве. По мнению эксперта, от 10 до 12 бригад было собрано именно для обороны.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что уничтожение моста в районе Старого Салтова обернется для ВСУ срывом ротации на Харьковском направлении. По его словам, это серьезный удар по украинской армии. Он предположил, что уничтожение переправы затруднит логистику ВСУ.

Спецподразделение «головорезов» в рядах Вооруженных сил Украины было уничтожено в ходе взятия Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, рассказывал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. По его утверждению, речь идет о 233-й украинской бригаде. Минобороны России эту информацию не комментировало.