РИА Новости: воевавшие с британцем Хиллом на Украине наемники убиты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вместе с британским наемником Эндрю Хиллом, взятым в плен в Херсонской области, воевали граждане как минимум еще четырех стран, большинство которых убиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Согласно записям в блокноте Хилла, в число наёмников входили американцы с позывными Грэйди и Уилл, гражданин Германии Паскаль, датчанин Тони и колумбиец по имени Уильям Альфредо Торо Меркадо. Также известно, что на стороне Украины на николаевском направлении участвуют наемники из Белоруссии.

Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС РФ, - сообщил источник.

Ранее в блокноте попавшего в плен британского наемника нашли координаты захоронения 280 мирных жителей Донбасса. Согласно записанным им координатам, людей похоронили между Ирпенем и Бучей. Когда была сделана запись, неизвестно.