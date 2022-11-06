Стало известно о боях «вагнеровцев» за южный пригород Артемовска РИА Новости: «вагнеровцы» ведут бои за южный пригород Артемовска

Фото: МО РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за южный пригород Артемовска (Бахмута) — поселок Опытное, передает РИА Новости. Уточняется, что ранее им удалось выбить украинские войска из села Иванград, расположенного в километре от городских кварталов.

Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку, — сказал один из «вагнеровцев».

Он добавил, что украинские войска наносят удары по бойцам «Вагнера» из минометов и тяжелой артиллерии. Боец объяснил это тем, что рельеф окружающей местности позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, расположенному в низине.

В основном в «вагнеровцев» летят 152-е и120-е калибры мин и снарядов, добавил он. При этом боец отметил, что киевская сторона почти не вступает в стрелковый бой.