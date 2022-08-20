РИА Новости: вагнеровцы уничтожили опорный пункт ВСУ под Бахмутом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута (Артемовска), сообщили корреспонденты РИА Новости. По их словам, окрестности были завалены разбитой украинской техникой, часто встречались тела бойцов ВСУ, оставленные их сослуживцами.

Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают, — сказал вагнеровец, указав на останки.

Его сослуживец объяснил, что тела не забирают с поля боя, чтобы не сообщать семьям и близким о потере и, соответственно, не платить компенсации за погибших.

Также бойцы сообщили, что Артемовск обороняют элитные подразделения украинской армии, но находятся на грани истощения: в ближнем бою украинцы не могут противостоять наступлению. Из-за этого, как объяснили в ЧВК, военнослужащие часто сдаются, а если все же пытаются сопротивляться — их ликвидируют.

Сегодня отработали по противнику системой ТОС (тяжелая огнеметная система. — NEWS.ru). Противник был «доволен», «аплодировал» нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают, — сказал командир разведывательного отряда ЧВК Вагнера.

В середине августа военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ нанесли удар по одному из мест дислокации бойцов ЧВК в Попасной Луганской Народной Республики. Журналист предположил, что обстрел был совершен из американских РСЗО HIMARS.

Как писал NEWS.ru в 2021 году, на территории РФ наемничество является уголовно наказуемым деянием и ЧВК находятся вне закона. Отмечается, что их пытались легализовать, но, как утверждает близкий к силовикам источник, этому мешает отсутствие договоренностей между ФСБ и Минобороны.