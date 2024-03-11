В ВСУ обсуждают свержение Зеленского РИА Новости: военные ВСУ обсуждают в Telegram-канале свержение Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Служащие элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и всерьез обсуждают свержение президента Украины Владимира Зеленского, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Такие сведения он получил из закрытого Telegram-канала с названием ParaBelum. В нем состоят радикально настроенные военные ВСУ.

Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ, — рассказал источник из силового ведомства.

Ранее наемники из США Джошуа Джон Рэндсфорд и Джейсон Фриман заявили о готовности свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. В этом иностранные бойцы признались, беседуя с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Наемников «разводили» от имени экс-президента Украины Петра Порошенко под предлогом набора собственной ЧВК.