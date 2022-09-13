РИА Новости: в Херсоне прекратили подачу электричества и воды

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Стела города Херсон

В Херсоне наблюдаются сбои с подачей электричества, а также горячей и холодной воды, сообщает корреспондент РИА Новости. По данным агентства, электроснабжение в городе было отключено в 11:00. Совсем недавно подача электроэнергии была восстановлена.

Помимо этого, как сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, есть проблемы с подачей электричества и воды в Новой Каховке.

У нас были перебои с подачей электроэнергии: то включают, то нет, сейчас все отключено, — сказал Леонтьев.

Позже в Telegram-канале «Главное в Херсоне» местные жители сообщили, что электричество появилось в Таврическом и других районах города.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своих соцсетях написал, что Харьковская область снова осталась без света. По его словам, это произошло из-за выхода из строя резервной линии питания.

В офисе президента инцидент связали с ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. 12 сентября в Харькове снова исчезли свет и вода, а в некоторых районах наблюдались проблемы с интернетом. Министерство обороны РФ информацию об обстрелах не подтверждало.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.