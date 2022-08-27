Стало известно о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию РИА Новости: российские силовики раскрыли вербовку выезжающих в Россию украинцев СБУ

Фото: dpsu.gov.ua

С 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала украинских граждан, часто выезжавших в Россию, рассказал РИА Новости сотрудник силовых структур РФ. По его словам, украинцев вынуждали передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах.

Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове, — сказал собеседник агентства.

Как правила, «жертвами» вербовки были таксисты, перевозчики, часто навещавшие родственников в РФ люди и обычные граждане, пересекающие границу. Источник агентства отметил, что СБУ и украинские пограничники шантажируют украинцев под разными предлогами в зависимости от ситуации. В частности, по словам силовика, перевозчикам могут угрожать сжечь машину, что влечёт за собой потерю единственного заработка.

В распоряжении агентства также оказались личные и служебные документы действующих сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), бежавших из Херсона после начала военной операции РФ и продолживших вербовать граждан республики.

Так, задержанный весной российскими силовиками житель Херсонской области Сергей Дьячук, рассказал на допросе, что его завербовали сотрудники ГПСУ на таможенном посту в Чонгаре в 2018 году.

Я занимался рыболовством, браконьерством, перевозил людей в Крым и сам ездил туда к родным. Сказали, чтобы я снимал и передавал, что движется по Крыму, — сообщил Дьячук.

По словам мужчины, пограничники вымогали у него и его друзей деньги, мешали рыбачить. Чтобы «откупиться» от сотрудников ГПСУ, компания отдавала силовикам две тысяч гривен и добывала запрашиваемую информацию. Дьячук рассказал, что пытался отказаться от сотрудничества, но ему стали угрожать: мужчине пообещали отправить сына в АТО или «куда подальше». Он добавил, что наиболее жестко угрожали тем, кто выезжал из Крыма в другие регионы РФ.

Источник агентства в силовых структурах рассказал, что схему вербовки раскрыли благодаря бдительности жителей Херсона и области. Также, как объяснил силовик, в первые дни начала СВО пограничники и сотрудники СБУ бежали, не забрав с собой служебные удостоверения, паспорта, табельное оружие, документы с пометкой «секретно». Все они продолжают работать по прежней схеме, уточнил собеседник агентства.

Ранее хакер из группировки RaHDIt заявил, что СБУ вербует судимых сотрудников, а также специалистов с игроманией и наркоманией, делая упор на идеологические аспекты. По его словам, именно такие данные содержатся в базах МВД республики.