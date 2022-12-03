РИА Новости: спецназ Польши будет искать на Украине «российских пособников» РИА Новости: польский спецназ прибыл в Марганец для поиска горожан, помогающих России

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в Марганец Днепропетровской области, чтобы выявлять горожан, которые помогают России. Польские силовики переодеты в украинскую форму, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

В город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму. Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, «пособническую помощь России», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что сведения о поляках передал источник в ВСУ. Он же уже уточнил, что иностранные силовики не подчиняется военному командованию Украины, ими руководят напрямую из НАТО.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что польские наемники, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, несут колоссальные потери. По его данным, польские чиновники заявляли, что в страну прибывают тела солдат и их где-то нужно похоронить, из-за чего сейчас возникла проблема.