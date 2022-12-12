РИА Новости: СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек

Фото: Служба безопасности Украины

РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя российских силовых структур утверждает, что СБУ якобы расстреляла в городе Бериславе Херсонской области 20 человек. Как заявил собеседник агентства, который в свою очередь сослался на свои анонимные источники среди украинских силовиков, убитых обвинили в связях с Россией. Источник уверяет, что по словам его украинских собеседников, среди расстрелянных есть мирные граждане, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов.

При этом официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон не поступало.

По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения, — заявил источник агентства.

Кроме того, РИА Новости пишет, что их источнику рассказали в украинских спецслужбах о якобы подготовке постановочной съемки с извлечением тел. Эти тела в Киеве хотят назвать жертвами «российских репрессий», пояснили собеседнику агентства в СБУ.

4 декабря РИА Новости, снова ссылаясь на неназванный источник, написало, что украинские власти якобы начали подготовку провокации, направленной на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Цель провокации состоит в том, чтобы лишить Россию возможности поставлять аммиак в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны, заверили журналисты государственного агентства.