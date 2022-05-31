РИА Новости: российская система РЭБ подавила над Чёрным морем БПЛА НАТО РИА Новости: российская РЭБ подавила над Чёрным морем разведывательный БПЛА НАТО

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Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России подавила помехами беспилотник (БПЛА) НАТО. Аппарат над Чёрным морем пытался вести разведку в интересах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Чёрным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что миссия беспилотника оказалась бессмысленной после того, как его датчики были подавлены комбинированными помехами. Других деталей инцидента собеседник агентства не привёл.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Эти турецкие дроны становятся простой целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3», потому что обладают крайне низкой маневренностью и относительно крупным размером.