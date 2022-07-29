РИА Новости: первое судно с зерном покинет порт Одессы до конца дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое судно с зерном может выйти из порта Одессы уже до конца дня при отсутствии форс-мажоров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Что именно может подразумеваться под форс-мажором, он не уточнил.

[Выход первого судна] планируется сегодня, если не будет форс-мажора, — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев. Для выхода первого судна в море уже проработаны все детали, включая безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.

Также стало известно, что договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают перевозку по морю удобрений. В ходе отправки с Украины первого судна наблюдатели от ООН и Турции будут находиться на месте, в порту Одессы. Будут также проводиться инспекции всех судов, которые направляются на Украину, чтобы избежать контрабанды оружия. Проверки собираются организовать на территории Турции.