РИА Новости: командир «Викинга» объяснил, как нацбаты мучают мирных граждан

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Командир российской группы «Викинг» Западного военного округа рассказал РИА Новости, что националистические батальоны мучают мирных жителей в тылу. По его словам, нацбаты не идут на передовую, а изводят гражданских показными казнями и снимают ролики для морального угнетения.

Ты посмотри, что у нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, «кошмарят» местное население. Там вся бравада заканчивается в интернете. Они снимают ролики, показывают какие-то показные казни, это все для морального угнетения. <...> Там немножко другая психология, они не воины, — рассказал командир «Викинга».

Военнослужащий назвал бойцов нацбатальонов сбродом. По его словам, среди них много «отмороженных».

В конце декабря попавший в плен солдат ВСУ Вячеслав Андреев рассказал ТАСС, как бойцы украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расстреливали мирных жителей и их дома из танка в Мариуполе. Военнослужащий добавил, что лично видел, как они из танка обстреливали пятые этажи, а затем пускали слух, что это якобы сделала Россия. По его словам, украинских солдат обучали инструкторы из стран НАТО.