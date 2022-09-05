РИА Новости: колонна украинской техники уничтожена под Авдеевкой

Фото: Министерство обороны РФ

РИА Новости со ссылкой на одного из командиров народной милиции ДНР сообщает об уничтожении колонны украинской техники на трассе под Авдеевкой. Колонна состояла как минимум из 10 машин, которые перевозили боекомплекты для украинской артиллерии.

Уничтожение колонны произошло в минувшую субботу, 3 сентября, уточняет издание со ссылкой на неназванного собеседника.

Благодаря слаженным действиям разведки, корректировщиков и артиллеристов нам удалось выследить и уничтожить значительное количество техники и боеприпасов противника на Авдеевском направлении, — сказал представитель милиции ДНР.

По его словам, все было сделано «четко и оперативно», колонна, подвозившая снаряды для украинской артиллерии, которая обстреливала Донецк, была уничтожена полностью.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы РФ в ходе спецоперации уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. По его словам, 12 офицеров были ликвидированы и 31 военнослужащий ранен.