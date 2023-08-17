РИА Новости: голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались военным ВС РФ

Фото: МО Украины

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал РИА Новости, что перешел на российскую сторону вместе с двумя товарищами и сдался в плен после трех дней на фронте. По словам бойца, причиной такого решения стало плохое отношение командиров, недостаток боевой подготовки и голод на позициях. Как рассказал военнослужащий, вместе с товарищами для сдачи в плен он переплыл Днепр на лодке.

Рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовки я не готов. Я принял для себя решение — при первой же возможность сдаться в плен. Такая возможность появилась где-то через неделю. Находясь на крайней позиции на берегу Днепра, днем я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег, — рассказал пленный.

Как рассказал боец, на берегу товарищи нашли белую тряпку и привязали ее к палке, после чего сели в лодку и поплыли. Бойцы боялись, что по ним начнут стрелять украинские военнослужащие.

По словам украинского солдата, после пятидневного обучения под Житомиром его привезли в Херсонскую область — уже на второй день он оказался на позициях ВСУ на правом берегу Днепра. Боец рассказал, что были постоянные артиллерийские и минометные обстрелы, а у него из оружия был автомат и два магазина. Мужчина отметил, что военные не могли выполнить ни одну из поставленных командиром с позывным Клещ задач. При этом боец подчеркнул, что видел начальника только в первый день — остальное время офицер находился в тылу.

Спустя три дня провизия закончилась — по словам военного, паек не подвозили из-за того, что топлива нет. Украинец отметил, что еду покупают за свои деньги, а у них «было пусто в карманах».

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макрегрор рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления, а многие иностранные наемники начали массово бежать с передовой. Он допустил, что на Украине остались только польские «солдаты удачи».