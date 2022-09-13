Стало известно, когда ЕС может ограничить поставки газа из России РИА Новости: ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе. По его словам, Еврокомиссия намерена понять, как можно ограничить объемы поставок российского газа, одновременно сделав исключение для стран, которые все еще сильно зависят от импорта голубого топлива из РФ.

Не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, — заявил источник.

Ранее СМИ предположили, что предстоящая зима станет проверкой на прочность для лидеров Евросоюза в условиях экономической войны с Россией. По оценке авторов, еврозоне придется сократить потребление газа на 15%, одновременно разделив между собой расходы и использовав любые источники энергии помимо российских, чтобы объединить ресурсы европейских стран и убедить инвесторов в долгосрочной жизнеспособности ЕС. Нынешний же план ограничить время цены на электроэнергию и ввести непредвиденный налог выглядит недостаточным даже с учетом имеющихся запасов газа.

8 сентября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Меры, которые предложила глава ЕК, включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли и поддержка коммунальных компаний.