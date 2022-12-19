РИА Новости: бойцы группы «Викинг» сожгли пункт наемников под Марьинкой

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Реактивная система залпового огня «Град» Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции

Группа «Викинг» Западного военного округа России обнаружила и с помощью корректировки артиллерии уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах с БПЛА, имеющихся в распоряжении агентства, видно, как наносится удар по зданию, в котором находилось до роты иностранных наемников.

Атака с применением ПТУР (противотанковая управляемая ракета) привела к серьезному пожару, вызванному, вероятно, возгоранием боекомплекта или горюче-смазочных материалов, — сказано в сообщении.

Ранее житель села Курдюмовка в ДНР Дмитрий Горецкий, который дезертировал из украинской армии, заявил, что иностранные чернокожие наемники занимались в населенном пункте мародерством. По его словам, они не только крали мотоциклы и велосипеды, но и ездили на них по селу. Горецкий добавил, что наемники приехали в район между Артемовском и Майорском, чтобы укрепить украинские позиции после прорыва оборонительных рубежей военными России. Он отметил, что у иностранцев были незнакомые ему автоматы, они носили черный камуфляж.

До этого стало известно, что мобилизованные россияне столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе. Мобилизованные рассказали, что наемники с предположительно польским или словацким акцентом потребовали от российских военнослужащих сдаться, однако те отказались это сделать и открыли огонь в сторону иностранцев.