РИА Новости: иностранные наемники убили трех военных ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госинформагентство РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя российских силовых структур, который, в свою очередь, ссылается на данные, полученные от высокопоставленного украинского военнослужащего, пишет, что иностранные наемники якобы убили трех украинских военных на блокпосту. По сведениям агентства, инцидент случился около населенного пункта Снигиревка в Николаевской области.

Источник госинформагентства утверждает, что виновниками были наемники из Польши. Никаких подтверждений данной информации авторы материала привести не смогли.

Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих, — говорится в сообщении агентства.

2 января представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали более 70 и ранили свыше 100 иностранных наемников вблизи населенных пунктов Марково и Краматорск ДНР, а также Новоосиново Харьковской области. Он добавил, что российские войска заняли новые рубежи при наступлении на Донецком направлении и продвинулись на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив около 180 украинских военных.