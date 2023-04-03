Rheinmetall строит базу в Румынии для ремонта украинской техники Reuters: Rheinmetall строит в Румынии центр для обслуживания вооружения, используемого ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит в Румынии центр технического обслуживания и логистики для обслуживания используемого Украиной вооружения, передает агентство Рейтер. Ожидается, что сервисный центр начнет работу уже в апреле и будет расположен в румынском Сату-Маре, недалеко от границы с Украиной.

В частности, там будут обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

Центр будет заниматься поддержанием оперативной готовности западных боевых систем, используемых на Украине, и обеспечением материально-технической поддержки. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что их ключевой задачей является предоставление силам НАТО и Украине наилучшей возможной поддержки.

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за массовых поставок зерна. По данным американских журналистов, фермеры из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами на фоне резко упавших цен на зерно, вызванных притоком украинской продукции. Агентство отмечает, что в восточной части Евросоюза усомнились в продолжении поддержки Украины.