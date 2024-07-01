Rheinmetall получил от бундесвера заказ на рекордную сумму денег Rheinmetall передаст бундесверу грузовики на рекордные €3,5 млрд

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Оружейный концерн Германии Rheinmetall получил от бундесвера крупнейший в истории страны заказ на производство транспорта для армии. В рамках этого заказа завод обязуется передать Минобороны 6,5 тысячи небронированных военных грузовиков (UTF) общей стоимостью до €3,5 млрд, следует из публикации на сайте концерна. Финансирование таких поставок будет осуществляться за счет специальных фондов бундесвера.

На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить свыше 610 грузовиков на сумму в €312 млрд, 250 из них должны быть переданы в этом году. Контракт был подписан председателем федерального управления оборудования, информационных технологий и технической поддержки бундесвера Аннетт Ленигк-Эмден и представителями компании.

Rheinmetall получил от бундесвера самый крупный заказ в истории компании на логистические транспортные средства. Рамочный контракт был только что подписан в Кобленце, — следует из публикации.

Ранее сообщалось, что Пентагон увеличил сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. Заказ обязали выполнить до 31 мая 2028 года. При этом в Минобороны США не уточнили, какое количество реактивных систем залпового огня рассчитывается произвести. Пентагон также не пояснил, будут ли их применять в Соединенных Штатах или в других странах.