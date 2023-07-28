Rheinmetall начал обучать украинцев чинить танки Leopard

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Компания Rheinmetall стала обучать украинцев ремонту танков Leopard, сообщил газете Spiegel глава концерна Армин Паппергер. По его словам, ремонтные работы на территории Украины планируют начать через несколько недель.

Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы <...> Мы хотим начать работу после летнего перерыва, — сказал Паппергер.

Ранее Паппергер заявил, что компания Rheinmetall не отказалась от планов по строительству завода на территории Украины. Он считает, что новое предприятие будет защищено зенитно-ракетными комплексами. Паппергер также заверил, что никто не сможет отговорить руководство компании от этого решения.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Rheinmetall от строительства завода на Украине. По ее словам, предприятие станет законной целью для Вооруженных сил России наряду с любыми другими объектами украинского оборонного комплекса.

Гендиректор Rheinmetall заявлял о планах по созданию завода на Украине в марте 2023 года. По его словам, определенные договоренности по сделке уже были достигнуты. Предполагается, что на реализацию проекта будет потрачено около €200 млн, средства будут выделены из государственного бюджета. По словам Паппергера, новое предприятие будет выпускать до 400 танков в год.