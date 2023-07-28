Компания Rheinmetall стала обучать украинцев ремонту танков Leopard, сообщил газете Spiegel глава концерна Армин Паппергер. По его словам, ремонтные работы на территории Украины планируют начать через несколько недель.
Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы <...> Мы хотим начать работу после летнего перерыва, — сказал Паппергер.
Ранее Паппергер заявил, что компания Rheinmetall не отказалась от планов по строительству завода на территории Украины. Он считает, что новое предприятие будет защищено зенитно-ракетными комплексами. Паппергер также заверил, что никто не сможет отговорить руководство компании от этого решения.
В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Rheinmetall от строительства завода на Украине. По ее словам, предприятие станет законной целью для Вооруженных сил России наряду с любыми другими объектами украинского оборонного комплекса.
Гендиректор Rheinmetall заявлял о планах по созданию завода на Украине в марте 2023 года. По его словам, определенные договоренности по сделке уже были достигнуты. Предполагается, что на реализацию проекта будет потрачено около €200 млн, средства будут выделены из государственного бюджета. По словам Паппергера, новое предприятие будет выпускать до 400 танков в год.