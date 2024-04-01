Украинские власти официально подтвердили гибель бойца спецназа ГУР Украины «Артан». Когда и при каких обстоятельствах уничтожили спецназ ГУР, что о них известно, как ГУР связан с неоязычеством?
Что случилось со спецназом ГУР Украины
Украинские СМИ сообщили о ликвидации бойца спецназа «Артан» Валерия Родионова. Его гибель подтвердил комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта — погибший спецназовец был чемпионом Крыма по боксу среди молодежи.
Как сообщили в Верховной раде, на момент начала СВО Родионов служил в полиции в Киеве, в январе 2023 года стал замкомандира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции «Лють», а затем вступил в спецназ ГУР «Артан».
По заявлению Рады, он был уничтожен 15 марта 2024 года «в ходе выполнения боевого задания».
Какие потери понесло ГУР под Грайвороном
Как сообщает российский военкор Евгений Поддубный, боец спецназа ГУР Родионов был уничтожен в ходе боев на границе России и Украины.
«Сообщают, что Родионов, уроженец Крыма, в составе „Артана“ участвовал в набегах на белгородскую Козинку, где и был уничтожен», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Украинские войска вели массированные обстрелы Белгорода и Белгородской области с 12 марта. 14 марта через границу в районе села Козинка была предпринята попытка прорыва на территорию России. Telegram-канал «Хохломор» пишет, что вместе с боевиками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в нападении принимали участие 48-я бригада ВСУ, наемники из Румынии и спецназ ГУР «Артан». В ходе нападения был проведен вертолетный десант — украинские войска и наемники высадились с целью захвата Козинки около границы. Под огнем ВС РФ они понесли потери, и к вечеру 14 марта, потеряв шансы закрепиться на российской территории, те, кто уцелел, ушли через границу.
«На данный момент точно известно о гибели пятерых [из спецназа „Артан“]: Веном, Красивый, Ювелир, Физрук и Бек», — сообщает «Хохломор».
Известно, что бойцы «Артана» погибли в разное время в течение нескольких дней: по сообщениям украинской стороны, Родионов был уничтожен 15 марта, в то время как Физрук (Николай Надыбский из города Винницы) значится ликвидированным 19 марта. Гибель Физрука подтвердил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Что такое спецназ ГУР «Артан»
Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины было официально создано 1 июня 2022 года, уже после начала СВО. В нем начальник ГУР Кирилл Буданов собрал военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Как пишет «Украинская правда», название «Артан» было выбрано в честь полулегендарной страны славян Артании (Арсании), жители которой «убивают каждого чужеземца, который к ним придет».
Возглавил «Артан» Виктор Торкотюк (позывной Титан), также известны командиры Андрей Мельник (Фаворит) и Назарет. Украинские СМИ сообщали, что спецназ ГУР принимал участие в боевых действиях и спецоперациях в Киевской области, под Бахмутом, Часовым Яром, Ореховом. Кроме того, они участвовали в высадках в Черном море: на острове Змеином и на буровых платформах «Петр Годованец» и «Украина» в сентябре 2023 года.
Как пишут украинские СМИ, эмблема подразделения — сова, которая держит в когтях головы двуглавого орла. Она изображена на фоне меча и девятиконечной звезды из трех треугольников: так называемой «звезды Инглии», используемой в славянском неоязычестве. «Звезда Инглии» изображается со свастикой в центре, но на эмблеме ее закрывает сова.
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