Результат десанта в Козинке: что известно о ликвидации спецназа ВСУ «Артан»

Фото: МО Украины

Валерий Родионов

Украинские власти официально подтвердили гибель бойца спецназа ГУР Украины «Артан». Когда и при каких обстоятельствах уничтожили спецназ ГУР, что о них известно, как ГУР связан с неоязычеством?

Что случилось со спецназом ГУР Украины

Украинские СМИ сообщили о ликвидации бойца спецназа «Артан» Валерия Родионова. Его гибель подтвердил комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта — погибший спецназовец был чемпионом Крыма по боксу среди молодежи.

Как сообщили в Верховной раде, на момент начала СВО Родионов служил в полиции в Киеве, в январе 2023 года стал замкомандира Объединенной штурмовой бригады Нацполиции «Лють», а затем вступил в спецназ ГУР «Артан».

По заявлению Рады, он был уничтожен 15 марта 2024 года «в ходе выполнения боевого задания».

Фото: Валерий Родионов

Какие потери понесло ГУР под Грайвороном

Как сообщает российский военкор Евгений Поддубный, боец спецназа ГУР Родионов был уничтожен в ходе боев на границе России и Украины.

«Сообщают, что Родионов, уроженец Крыма, в составе „Артана“ участвовал в набегах на белгородскую Козинку, где и был уничтожен», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Украинские войска вели массированные обстрелы Белгорода и Белгородской области с 12 марта. 14 марта через границу в районе села Козинка была предпринята попытка прорыва на территорию России. Telegram-канал «Хохломор» пишет, что вместе с боевиками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в нападении принимали участие 48-я бригада ВСУ, наемники из Румынии и спецназ ГУР «Артан». В ходе нападения был проведен вертолетный десант — украинские войска и наемники высадились с целью захвата Козинки около границы. Под огнем ВС РФ они понесли потери, и к вечеру 14 марта, потеряв шансы закрепиться на российской территории, те, кто уцелел, ушли через границу.

«На данный момент точно известно о гибели пятерых [из спецназа „Артан“]: Веном, Красивый, Ювелир, Физрук и Бек», — сообщает «Хохломор».

Известно, что бойцы «Артана» погибли в разное время в течение нескольких дней: по сообщениям украинской стороны, Родионов был уничтожен 15 марта, в то время как Физрук (Николай Надыбский из города Винницы) значится ликвидированным 19 марта. Гибель Физрука подтвердил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Фото: МО Украины

Что такое спецназ ГУР «Артан»

Спецподразделение Главного управления разведки МО Украины было официально создано 1 июня 2022 года, уже после начала СВО. В нем начальник ГУР Кирилл Буданов собрал военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Как пишет «Украинская правда», название «Артан» было выбрано в честь полулегендарной страны славян Артании (Арсании), жители которой «убивают каждого чужеземца, который к ним придет».

Возглавил «Артан» Виктор Торкотюк (позывной Титан), также известны командиры Андрей Мельник (Фаворит) и Назарет. Украинские СМИ сообщали, что спецназ ГУР принимал участие в боевых действиях и спецоперациях в Киевской области, под Бахмутом, Часовым Яром, Ореховом. Кроме того, они участвовали в высадках в Черном море: на острове Змеином и на буровых платформах «Петр Годованец» и «Украина» в сентябре 2023 года.

Как пишут украинские СМИ, эмблема подразделения — сова, которая держит в когтях головы двуглавого орла. Она изображена на фоне меча и девятиконечной звезды из трех треугольников: так называемой «звезды Инглии», используемой в славянском неоязычестве. «Звезда Инглии» изображается со свастикой в центре, но на эмблеме ее закрывает сова.

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