Резников возобновил адвокатскую лицензию после отставки с поста министра

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников возобновил право на осуществление адвокатской практики, сообщили в Национальной ассоциации адвокатов страны. Известно, что в сентябре 2023 года его отправили в отставку с поста главы ведомства. Это произошло на фоне коррупционного скандала.

Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 16 января на основании его заявления», — говорится в сообщении.

Бывший министр приостановил свое право на осуществление адвокатской деятельности перед назначением на пост главы ведомства. Резников имеет юридическое образование и долгое время работал в соответствующих фирмах.

Вслед за отставкой министра обороны Украины свои должности покинули три его заместителя Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко. После увольнения Резникова президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».