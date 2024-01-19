Бывший министр обороны Украины Алексей Резников возобновил право на осуществление адвокатской практики, сообщили в Национальной ассоциации адвокатов страны. Известно, что в сентябре 2023 года его отправили в отставку с поста главы ведомства. Это произошло на фоне коррупционного скандала.
Право на занятие адвокатской деятельностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 16 января на основании его заявления», — говорится в сообщении.
Бывший министр приостановил свое право на осуществление адвокатской деятельности перед назначением на пост главы ведомства. Резников имеет юридическое образование и долгое время работал в соответствующих фирмах.
Вслед за отставкой министра обороны Украины свои должности покинули три его заместителя Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко. После увольнения Резникова президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».