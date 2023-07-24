Украину теоретически могут принять в Североатлантический альянс на следующем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в 2024 году, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что саммит в следующем году будет посвящен 75-летию Альянса, передает СNN.

Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз,заявил Резников.

При этом украинский министр признал, что страну не могут принять сейчас в НАТО, до окончания специальной военной операции. На вопрос о том, может ли конфликт закончиться к следующему лету, Резников ответил: «Да. И мы победим».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что члены Североатлантического альянса «не очень комфортно» отреагировали на предложение Киева по интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что преодолен «психологический барьер» и Украину реально видят членом Альянса.

В целом Кулеба остался доволен переговорами, но выразил сожаление, что не увидел четких слов в коммюнике о приглашении страны в НАТО. Министр отметил, что в Североатлантическом альянсе рассматривали вариант воссоздания нового плана действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО, однако этот шаг не устраивает Киев.