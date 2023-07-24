Резников: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите Альянса

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Украину теоретически могут принять в Североатлантический альянс на следующем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в 2024 году, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что саммит в следующем году будет посвящен 75-летию Альянса, передает СNN.

Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз, — заявил Резников.

При этом украинский министр признал, что страну не могут принять сейчас в НАТО, до окончания специальной военной операции. На вопрос о том, может ли конфликт закончиться к следующему лету, Резников ответил: «Да. И мы победим».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что члены Североатлантического альянса «не очень комфортно» отреагировали на предложение Киева по интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что преодолен «психологический барьер» и Украину реально видят членом Альянса.

В целом Кулеба остался доволен переговорами, но выразил сожаление, что не увидел четких слов в коммюнике о приглашении страны в НАТО. Министр отметил, что в Североатлантическом альянсе рассматривали вариант воссоздания нового плана действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО, однако этот шаг не устраивает Киев.