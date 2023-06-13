Резников рассказал о советах Запада убивать россиян Резников: Запад в начале СВО призвал убивать больше россиян

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи посоветовали Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше россиян, прежде чем все закончится», сообщает журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова. По его словам, сначала западная помощь была ограниченна.

Мы спросили: «Можно нам (ПЗРК) Stinger?». Нам сказали: «Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится», — сообщил Резников.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.

Ранее Резников сообщил, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран. Он добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — танки Challenger, США — танки Abrams.