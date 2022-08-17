Резников рассказал, куда США разрешили стрелять Киеву Министр обороны Украины Резников: Киев договорился с США не стрелять по РФ за исключением Крыма и Донбасса

Фото: Cory Reese/U.S. Army

Киев договорился с США, что не будет применять западное оружие по объектам на территории России, однако это не касается Крыма, Донбасса и других неподконтрольных земель, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). При этом он не дал конкретного ответа на вопрос о наличии снарядов достаточной дальнобойности для ударов по Крыму.

У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам США и партнерами, по территории РФ. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, то соответственно у нас таких ограничений нет, — сказал Резников.

Также он заверил, что российские войска не уничтожили ни одной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Чиновник назвал чушью появляющиеся в СМИ сообщения о ликвидации данных вооружений и призвал не поддаваться на провокации.

Тем временем, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru о том, что состояние украинской артиллерии плачевно, она находится «на последнем издыхании». По его словам, российская армия выводит из строя большое количество техники противника и уничтожает склады боеприпасов, что ведет к «снарядному голоду».