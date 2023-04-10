Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен Глава Минобороны Украины заявил, что чуть не попал в плен российских войск в Гостомеле

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мог бы попасть в плен российским войскам в самом начале спецоперации, пишет «Украинская правда». Отмечается, что такой исход был возможен, если бы он со своим штабом отправился на командный пункт Минобороны Украины, расположенный в Гостомеле Киевской области, где произошла крупная высадка российских десантников.

Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену, — заявил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Резников в документальном фильме «Год» рассказали, что в начале военных действий на Украине власти приняли решение заминировать все мосты при въезде в Киев с целью его защиты. По их словам, военное командование Украины постоянно следило за передвижением российских войск и было готово к любым шагам.

По словам главы управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские военные смогли бы пробраться в столицу, если бы захватили аэродром Гостомель.

27 марта Резников сообщил, что британские танки Challenger 2 уже поступили на вооружение ВСУ. Он также подчеркнул, что Украина дополнительно получила американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты Marder.