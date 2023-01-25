Стало известно о планах Киева вывести войска из Артемовска «Резидент»: Пентагон потребовал от Киева вывести войска из Артемовска

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Пентагон и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовали от президента страны Владимира Зеленского отвести войска из Артемовска, чтобы избежать окружения, сообщает украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе президента. По данным канала, в офисе Зеленского готовят информационную кампанию для обоснования вывода войск из города и подготовки к новому контрнаступлению.

Залужный и Пентагон требуют от Зеленского начать вывод войск из Бахмута, чтобы не попасть в оперативное окружение, — сказано в сообщении канала.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои в Артемовске идут в том числе и в кварталах, которые совсем недавно удерживались украинскими военными. По его словам, вблизи города продолжаются жесткие боестолкновения, но идет продвижение и в самом Артемовске.

До этого сообщалось, что официальные лица США требуют от Зеленского сменить тактику на фоне неудач ВСУ в Артемовске и готовиться к наступлению на юге страны. В Вашингтоне рассчитывают, что Киев воспользуется преимуществами поставленной Западом новой военной техники, стоимость которой составляет миллиарды долларов.