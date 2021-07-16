Режим военной катастрофы объявили в Германии из-за дождей
Денис Коробейников
Денис Коробейников
14:02, 16 июля 2021
Фото: Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press
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Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за непрекращающихся дождей, которые спровоцировали наводнение. Об этом сообщила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её слова приводит РИА Новости.
Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперёд, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии, — заявили в военном ведомстве.
В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера.
Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия
Ralf Roeger/dpa/Global Look Press
Затопленная улица в Золингене, Северный Рейн - Вестфалия
Gianni Gattus/dpa/Global Look Press
Сотрудник cтроительной компании идёт по затопленному двору. Румменоль
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Золинген. Река вышла из берегов
Gianni Gattus/dpa/Global Look Press
Житель города Хаген в Северном Рейне - Вестфалии смотрит на ущерб, нанесённый наводнением. Сильный ливень превратил небольшую речку в бушующий поток
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
На помощь жителям Хагена были направлены солдаты бундесвера
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
Северный Рейн - Вестфалия, Вупперталь. Река Вуппер в центре города вышла из берегов
Fabian Strauch/dpa/Global Look Press
Жители деревни Балкен спасаются от воды
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
В Дюссельдорфе на борьбу с наводнением были призваны пожарные
David Young/dpa/Global Look Press
Из-под воды, затопившей пространство под железнодорожным мостом в Кёльне, выглядывает только крыша автомобиля
Румменоль: уборка грязи и мусора с затопленной федеральной трассы 54
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Эркрат: вода течёт по подземному переходу железной дороги
David Young/dpa/Global Look Press
Хаген: вид на затопленную железнодорожную ветку
Alex Talash/dpa/Global Look Press
Работница пожарной службы поймала рыбу на улицах Эркарта
David Young/dpa/Global Look Press
Эркрат: пожарные укладывают мешки с песком на обочине дороги
David Young/dpa/Global Look Press
Трое велосипедистов едут по затопленной автомагистрали 54
Jonas Güttler/dpa/Global Look Press
Северный Рейн - Вестфалия, Лайхлинген: житель деревни Балкен смотрит на бурлящие воды реки Вуппер
Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press
Ранее газета Die Welt сообщила, что число жертв наводнения увеличилось до 103. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 60. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.