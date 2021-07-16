Режим военной катастрофы объявили в Германии из-за дождей

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Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за непрекращающихся дождей, которые спровоцировали наводнение. Об этом сообщила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её слова приводит РИА Новости.

Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперёд, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии, — заявили в военном ведомстве.

В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера.

Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия Ralf Roeger/dpa/Global Look Press Затопленная улица в Золингене, Северный Рейн - Вестфалия Gianni Gattus/dpa/Global Look Press Сотрудник cтроительной компании идёт по затопленному двору. Румменоль Jonas Güttler/dpa/Global Look Press Золинген. Река вышла из берегов Gianni Gattus/dpa/Global Look Press Житель города Хаген в Северном Рейне - Вестфалии смотрит на ущерб, нанесённый наводнением. Сильный ливень превратил небольшую речку в бушующий поток Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press На помощь жителям Хагена были направлены солдаты бундесвера Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press Северный Рейн - Вестфалия, Вупперталь. Река Вуппер в центре города вышла из берегов Fabian Strauch/dpa/Global Look Press Жители деревни Балкен спасаются от воды Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press В Дюссельдорфе на борьбу с наводнением были призваны пожарные David Young/dpa/Global Look Press Из-под воды, затопившей пространство под железнодорожным мостом в Кёльне, выглядывает только крыша автомобиля Marius Becker/dpa/Global Look Press Житель Хагена оценивает ущерб, нанесённый наводнением Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press Румменоль: уборка грязи и мусора с затопленной федеральной трассы 54 Jonas Güttler/dpa/Global Look Press Эркрат: вода течёт по подземному переходу железной дороги David Young/dpa/Global Look Press Хаген: вид на затопленную железнодорожную ветку Alex Talash/dpa/Global Look Press Работница пожарной службы поймала рыбу на улицах Эркарта David Young/dpa/Global Look Press Эркрат: пожарные укладывают мешки с песком на обочине дороги David Young/dpa/Global Look Press Трое велосипедистов едут по затопленной автомагистрали 54 Jonas Güttler/dpa/Global Look Press Северный Рейн - Вестфалия, Лайхлинген: житель деревни Балкен смотрит на бурлящие воды реки Вуппер Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Ранее газета Die Welt сообщила , что число жертв наводнения увеличилось до 103. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 60. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.