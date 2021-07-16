16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Режим военной катастрофы объявили в Германии из-за дождей

14:02, 16 июля 2021
Фото: Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за непрекращающихся дождей, которые спровоцировали наводнение. Об этом сообщила глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её слова приводит РИА Новости.

Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперёд, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии, — заявили в военном ведомстве.

В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера.

Лодка Германской ассоциации спасателей (DLRG) плывёт по улицам города Ахен, в регионе Северный Рейн - Вестфалия

Ralf Roeger/dpa/Global Look Press

Затопленная улица в Золингене, Северный Рейн - Вестфалия

Gianni Gattus/dpa/Global Look Press

Сотрудник cтроительной компании идёт по затопленному двору. Румменоль

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Золинген. Река вышла из берегов

Gianni Gattus/dpa/Global Look Press

Житель города Хаген в Северном Рейне - Вестфалии смотрит на ущерб, нанесённый наводнением. Сильный ливень превратил небольшую речку в бушующий поток

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

На помощь жителям Хагена были направлены солдаты бундесвера

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Северный Рейн - Вестфалия, Вупперталь. Река Вуппер в центре города вышла из берегов

Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Жители деревни Балкен спасаются от воды

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

В Дюссельдорфе на борьбу с наводнением были призваны пожарные

David Young/dpa/Global Look Press

Из-под воды, затопившей пространство под железнодорожным мостом в Кёльне, выглядывает только крыша автомобиля

Marius Becker/dpa/Global Look Press

Житель Хагена оценивает ущерб, нанесённый наводнением

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Румменоль: уборка грязи и мусора с затопленной федеральной трассы 54

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Эркрат: вода течёт по подземному переходу железной дороги

David Young/dpa/Global Look Press

Хаген: вид на затопленную железнодорожную ветку

Alex Talash/dpa/Global Look Press

Работница пожарной службы поймала рыбу на улицах Эркарта

David Young/dpa/Global Look Press

Эркрат: пожарные укладывают мешки с песком на обочине дороги

David Young/dpa/Global Look Press

Трое велосипедистов едут по затопленной автомагистрали 54

Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Северный Рейн - Вестфалия, Лайхлинген: житель деревни Балкен смотрит на бурлящие воды реки Вуппер

Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

Ранее газета Die Welt сообщила, что число жертв наводнения увеличилось до 103. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 60. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео