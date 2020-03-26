https://static.news.ru/photo/0d4cd1b6-6e96-11ea-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Латвии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации до 14 апреля 2020 года из-за вспышки коронавируса нового типа (COVID-19). Но ЧС может продлиться дольше, считает глава Минздрава республики Илзе Винькеле.

Сейчас в Латвию возвращаются довольно много репатриантов, а пока все не вернутся, то режим ЧС ослаблять нельзя. В расчёте на это смело можно утверждать, что это не может быть 14 апреля. Будет дольше, — приводит слова чиновницы портал Argumenti.ru.

В Латвии коронавирусом заразились 124 человека. Первый случай в этой стране был диагностирован 3 марта. Заболевшей оказалась женщина, приехавшая из Италии.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших — более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин во время телефонного разговора со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсудил гуманитарные поставки в республику тест-систем и реагентов для диагностики коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 в 13 стран ЕАЭС, СНГ, а также Иран, Монголию и КНДР. В скором времени планируется поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Отмечается, что благодаря российским средствам диагностики первые случаи коронавирусной инфекции уже выявлены в Белоруссии, Узбекистане, Армении и Киргизии.