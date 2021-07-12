Ревакцинация от COVID-19 может увеличить дефицит прививок в мире

При рассмотрении возможности введения бустерных доз прививок против коронавируса рядовым жителям стран Евросоюза следует учитывать нехватку вакцин в мире. Такая процедура может усугубить дефицит препарата. Об этом говорится в документе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В контексте того, что многие страны за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) всё ещё испытывают трудности с получением и введением достаточных доз вакцины своему населению, особое внимание следует уделить текущей глобальной нехватке вакцин против COVID-19, которая может усугубиться при введении бустерных доз прививок для широкого населения в ЕС и ЕЭЗ, — говорится в документе.

ЕС является крупным поставщиком вакцин против коронавируса в страны третьего мира. Экспорт составляет около половины всего объёма производимых на территории союза препаратов.

На данный момент в Евросоюзе вакцинировано около 70% взрослого населения, при этом в Еврокомиссии и ECDC считают, что вакцинацию необходимо продолжать.

ECDC отмечает, что все четыре одобренные для вакцинации препарата хорошо защищают от серьёзных форм заболевания и смерти. По этой причине бустерные дозы прошедшим полную вакцинацию гражданам не нужны. При этом странам союза рекомендуется подумать о дополнительных дозах прививок для некоторых наиболее уязвимых групп граждан. Такие дозы не следует рассматривать как бустер.