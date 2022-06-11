Reuters: Вучич дал отпор Шольцу по вопросу антироссийских санкций

Фото: kremlin.ru

Александр Вучич

Отказ президента Сербии Александра Вучича вводить санкций против России по требованию немецкого канцлера Олафа Шольца сочли отпором, передает Reuters.

Сербия игнорирует давление Германии на присоединение к санкциям ЕС в отношении России, — говорится в сообщении.

Вучич заявил, что считает антироссийские санкции неэффективными, а также напомнил о традиционных отношениях Москвы и Будапешта. Однако политик не уточнил, будут ли все же введены рестрикции или нет.

Что касается санкций, у нас другая позиция.... Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем, что санкции эффективны, — сказал Вучич.

В мае глава Сербии уже сообщал, что Белград намерен сопротивляться введению антироссийских санкций столько, сколько это будет возможно, однако не исключил, что ситуация может измениться. При этом, по словам Вучича, отказ от присоединения к рестрикциям против РФ обходится стране очень дорого.