Reuters: Великобритания поставит Украине дополнительные РСЗО

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Власти Великобритании решили поставить Украине дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает Reuters слова британского министра обороны Бена Уоллеса. Отмечается, что Киев получит три установки M270 MLRS.

Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Великобритания и международное сообщество против этого «незаконного конфликта» и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься, — сказал Уоллес.

Ранее стало известно, что очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Так, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113. Отмечается, что пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок.