Reuters: в Евросоюзе согласовали девятый пакет антироссийских санкций

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Послы 27 стран — членов Евросоюза пришли к соглашению по вопросу введения девятого пакета антироссийских санкций. Новый пакет вводится из-за конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Санкции согласованы. Они будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы, — рассказал собеседник агентства.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее говорил о сложностях в согласовании девятого пакта санкций. Он считал, что у 27 представителей стран ЕС разные подходы к решению вопроса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что девятый пакет санкций против РФ не затронет ядерную энергетику.