Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы в торговом центре (ТЦ) Field в Копенгагене, пишет Reuters со ссылкой на информацию местных полицейских. Одного из преступников удалось задержать. На месте работают спецслужбы.
Офицеры полиции были отправлены в ТЦ Field после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям внутри центра оставаться на месте и ждать помощи полицейских, — сообщили в агентстве.
Ранее судимому 42-летнему гражданину Норвегии иранского происхождения предъявили обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.
Число пострадавших при стрельбе в гей-клубе в Осло достигло 23 человек. Двое пострадавших скончались от полученных ранений.