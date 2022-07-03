Reuters узнал о раненых в результате стрельбы в ТЦ Копенгагена Reuters: несколько человек получили ранения во время стрельбы в ТЦ в Копенгагене

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Торговый центр Field

Несколько человек получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы в торговом центре (ТЦ) Field в Копенгагене, пишет Reuters со ссылкой на информацию местных полицейских. Одного из преступников удалось задержать. На месте работают спецслужбы.

Офицеры полиции были отправлены в ТЦ Field после сообщений о стрельбе. Они посоветовали людям внутри центра оставаться на месте и ждать помощи полицейских, — сообщили в агентстве.

Ранее судимому 42-летнему гражданину Норвегии иранского происхождения предъявили обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.

Число пострадавших при стрельбе в гей-клубе в Осло достигло 23 человек. Двое пострадавших скончались от полученных ранений.