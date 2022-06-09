Стало известно, почему генсек НАТО Столтенберг отменил визит в Германию Reuters: Столтенберг отменил визит в Германию из-за опоясывающего лишая

Фото: Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Опоясывающий лишай стал причиной отмены визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Берлин, сообщает Reuters. Сейчас он испытывает слабые симптомы болезни. Ранее стало известно, что руководитель Альянса неожиданно и без объяснения причин решил отменить свою поездку в столицу Германии, где у него была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Генеральный секретарь свяжется с представителями Германии и Румынии дистанционно. Ему поставили диагноз «лишай», который может быть осложнением после COVID-19, генсек работает из дома, — сообщил агентству представитель Блока.

Отмечается, что глава НАТО переболел коронавирусом в середине мая.

В германском правительстве сообщали, что в центре обсуждения на встрече Столтенберга и Шольца должна была оказаться подготовка к саммиту НАТО в Мадриде. Также стороны собирались поговорить о российской спецоперации на Украине и о том, какие последствия она может нести для безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.