Reuters: Сербия согласилась отправить оружие Украине

Фото: defense.gov

Сербия согласилась отправить оружие Украине или уже начала поставки, сообщает Reuters со ссылкой на утечку данных из Пентагона. Единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России, вероятно, отказалась обучать ВСУ, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее.

В документе указано, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем. Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить его подлинность.

Если этот документ соответствует действительности, он либо свидетельствует о двуличии Вучича по отношению к России, либо о том, что Вашингтон оказывает на него огромное давление с целью доставки оружия Украине, — считает эксперт по Восточной Европе из Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайски.

Как следует из «слива» данных, Австрия и Мальта — единственные страны, никак не собирающиеся помогать Киеву в военном плане.

Ранее президент балканской страны Александр Вучич предупредил, что не может дать гарантий насчет нейтралитета относительно Запада и России. Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Новиков уверен, что Россия и Сербия сохранят хорошие и дружеские отношения вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Белграде.