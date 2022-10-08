Reuters: самолет-разведчик США был у места аварии на «Северном потоке — 2»

Фото: MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет P-8A Poseidon

Самолет-разведчик ВМС США пролетал рядом с местом аварии на газопроводе «Северный поток — 2». Данные о перемещениях самолета говорят, что он появился над Балтийским морем через пару часов после случившегося, сообщает Reuters.

Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений, — отмечается в сообщении.

Агентство рассказало, что тот полет P-8A Poseidon в Вашингтоне назвали рутинным. Самолет вылетел из Исландии. В момент взрыва на газопроводе он был над Северным морем, до этого совершив два привычных круга над Польшей. После взрыва самолет-разведчик направился к Балтийскому морю.

По данным аналитиков, P-8A Poseidon в тот день приближался к месту аварии на 4 и 24 км. В ВМС агентству заявили, что полет самолета не связан со случившимся на «Северных потоках».

Ранее служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.